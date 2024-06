Forlì, carabiniere investito: arresto convalidato

E’ stato convalidato l’arresto dell’uomo che sabato sera ha travolto durante un controllo in strada il comandante della stazione carabinieri di Castrocaro, il luogotenente Daniele Bongrazio, ricoverato all’ospedale “Morgagni Pierantoni” con una prognosi di 20 giorni per trauma cranico e frattura del gomito (oggi dovrebbe essere dimesso). L’accusa nei confronti dell’arrestato è resistenza a pubblico ufficiale, ma nel processo che verrà celebrato il primo luglio alle 10 il capo di imputazione definitivo sarà formulato dal pubblico ministero. Intanto l’uomo, difeso dall’avvocato Monica Vallicelli di Forlì, è stato rimesso in libertà, con obbligo di firma per tre giorni alla settimana alla caserma dei carabinieri.

Nell’udienza di convalida al terzo piano del palazzo di giustizia si è cercato di fare chiarezza su cosa sia avvenuto sabato verso le 21.30 in via Matteotti a Castrocaro Terme. Secondo la ricostruzione, l’arrestato avrebbe ripreso verbalmente un automobilista che percorreva a forte velocità la strada, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella di altri utenti: ne sarebbe nato un diverbio in strada, interrotto dall’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri della stazione termale che si trovava già in zona per il normale servizio di pattugliamento. Alla richiesta dei militari di mostrare i documenti per l’identificazione, però, l’uomo ha dato segni di nervosismo, rifiutando di fornire le proprie generalità, risalendo in auto per allontanarsi dal posto. Quando ha ingranato la marcia, però davanti al cofano si è trovato il comandante della stazione dell’Arma, che è stato travolto e gettato a terra, sbattendo la testa e il gomito.