Forlì, caporalato e lavoro nei campi a 5 euro all’ora: i Carabinieri arrestano un imprenditore 28enne

Pagati cinque o sei euro netti all’ora – meno della metà di quanto previsto dai contratti nazionali – ammassati su furgoni fatiscenti per andare a spaccarsi la schiena nei campi e minacciati se solo provavano a protestare o a parlare con le forze dell’ordine. Un consolidato sistema di caporalato e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo è stato smantellato a Forlì dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale. La mattina del 25 giugno, i militari hanno arrestato un imprenditore di 28 anni, di origini pakistane e titolare di una ditta individuale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Forlì su richiesta della locale Procura.

L’operazione è il risultato di una complessa e meticolosa attività investigativa, condotta dai Carabinieri in stretta collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Forlì e con l’Inail