Forlì capitale europea dei giovani: arriva “Eye”

Forlì sarà la capitale europea degli under 30 dal 17 al 19 maggio prossimi: si terrà infatti nella città romagnola l’European Youth Event, versione “nazionale” della manifestazione dedicata ai giovani che il Parlamento europeo organizza a Strasburgo ogni due anni. Oltre 4.000 ragazzi e ragazze dai 16 ai 30 anni, provenienti dall’Italia e dall’estero, invaderanno Forlì per partecipare a più di 200 workshop, laboratori, attività artistiche, tornei sportivi, dibattiti, proposti da 150 organizzazioni. Il grande evento di informazione e sensibilizzazione sulle istituzioni europee, che quest’anno, in particolare, punta a coinvolgere i giovani sull’importanza delle elezioni del parlamento Ue, trasloca quindi da Strasburgo per avvicinarsi loro nelle edizioni “locali” di Forlì, Berlino, Vilnius e Brežice. Eye Forlì è stata presentata oggi dalla sala conferenze del Campus romagnolo da organizzatori e partner istituzionali. Emanuele Menegatti, presidente del Campus, spiega la grande soddisfazione per l’evento che la sede universitaria di Forlì si è aggiudicata, sede che, fin dalla sua nascita, ha avuto una vocazione all’internazionalizzazione molto forte. Menegatti sottolinea quindi anche il ruolo determinante avuto nel progetto da parte del Punto Europa, il Centro di informazione e documentazione sull’Unione europea del Campus, ed elenca anche le tante collaborazioni con associazioni e istituzioni: Regione Emilia Romagna, Comune di Forlì e tutti i Comuni capoluogo della Romagna - Rimini, Ravenna, Cesena- e in più Faenza, oltre le associazioni che hanno contribuito ad organizzare gli eventi della tre giorni- tra cui Aics e Fridays for future- e gli sponsor privati