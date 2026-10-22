Forlì capitale del vintage: alla fiera tre giorni tra moda, musica e motori

Un secolo di moda, musica e motori in tre giorni: dal 23 al 25 ottobre la Fiera di Forlì si trasforma nella capitale dello stile retrò, con la 41ª edizione di “Vintage! La moda che vive due volte”, appuntamento in programma dal 23 al 25 ottobre che da anni richiama gli appassionati di retro style e collezionismo. Organizzata da Romagna Fiere con la direzione tecnica e artistica di Simone Velleca, la manifestazione si conferma leader assoluta nel suo settore in Italia per numero di visitatori (con una media di circa 15 mila presenze a edizione) e sul podio nazionale per storicità. La novità di quest’anno è “Collezionare”, area dedicata a cultura pop, memoria e passioni intergenerazionali, con un format “slow” pensato per far dialogare collezionisti, famiglie e giovanissimi in un percorso che va dai primi anni Duemila agli anni Novanta. Tra i temi: antiquariato, vinili, fumetto, modellismo, militaria, figurine e card. Spazio anche ai motori con l’Halloween Custom Week, realizzata con Mario del Cafè degli Artisti di Cesenatico e Crewiser Garage: un’esposizione di auto americane dal dopoguerra a oggi, tra pin-up e atmosfera custom. Sul fronte della moda, la mostra “Emilio Pucci: L’Architetto del Colore”, curata da Street Doing Vintage Couture di Firenze con le scenografie dello Studio Zeffiro di Forlì, propone i celebri capi in jersey di seta e le stampe che hanno vestito Sophia Loren e Jackie Kennedy. Accanto alle novità, la fiera si svilupperà lungo i suoi consolidati percorsi tematici che vede nell’area vintage fatta di abbigliamento e accessori del secolo scorso, il suo cuore pulsante. Il weekend sarà animato da dj set in vinile con Andy Lee DJ, Mr. Lucky DJ e DJ McFly55, dal live di The Andy Macfarlane Two Man Orchestra venerdì e sabato e, sabato, dallo shooting “Pin Up & American Cars” alle 11, dal workshop di burlesque alle 15 e dalla sfilata con premiazione alle 17.30. Domenica workshop gratuiti di swing con Outatime Swing Dance School dalle 14 alle 16.30, lo spettacolo “Spanish Burlesque Sensation” di Racy Ros alle 16.30 e il live dei Jumpin’ Shoes dalle 17. Orari: venerdì dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Ingresso 8 euro, 6 con coupon scaricabile da www.fieravintage.it, gratis sotto i 12 anni.