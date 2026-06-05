Forlì, cantiere Hera in via Caterina Sforza: si parte lunedì 8 giugno

Forlì
  • 05 giugno 2026
Forlì, cantiere Hera in via Caterina Sforza: si parte lunedì 8 giugno

Iniziano lunedì 8 giugno i tanto attesi lavori di rinnovo dei sottoservizi nel centro storico di Forlì in via Caterina Sforza per offrire ai cittadini e attività un servizio migliore. Gli interventi consistono nella posa di 320 metri di nuove fognature, reti idriche e gas (per un totale di 960 metri) e nella sostituzione degli allacci obsoleti alle utenze private, per conferire al sistema idrico maggior resilienza. I lavori, che interesseranno tutta la via, saranno diretti da HERAtech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, e dureranno circa un anno, con pausa di un paio di settimane per ferragosto e di un mese durante le festività natalizie.

La prima fase del cantiere durerà dall’8 giugno al 9 dicembre 2026 (con chiusura per ferie dal 8 al 23 agosto) e prevede lavori fra via Petruccio Moro fino all’incrocio di via Porta Merlonia, per una lunghezza di 130 metri; dopo la pausa di circa un mese (dal 10 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 compresi) in cui verrà rispristinata la viabilità originaria durante le festività natalizie, l’11 gennaio inizierà la seconda fase, che durerà fino al 30 marzo 2027 e riguarderà il tratto compreso fra l’incrocio di via porta Merlonia e via Andrelini, per una lunghezza di 80 metri; la terza, che durerà dal 1° aprile al 14 luglio 2027, interesserà il tratto compreso fra l’incrocio di via Andrelini e via Trento, per una lunghezza di 110 metri. Per ridurre al minimo i disagi, il cantiere sarà mobile con avanzamento di circa 50 metri: a ogni tratto completato, lo scavo sarà chiuso, la pavimentazione ripristinata e l’area dei lavori avanzerà, consentendo la progressiva riapertura della strada al transito ciclopedonale.

La nuova raccolta rifiuti con gli Ecopunti

Il servizio di raccolta porta a porta subirà alcune modifiche temporanee: non si dovranno esporre davanti all’abitazione o attività i contenitori dei materiali differenziati, ma si dovrà utilizzare gli Ecopunti, posizionati all’inizio e alla fine dell’area del cantiere, in base al tratto di strada interessato dai lavori.

Il contenitore del rifiuto secco si potrà posizionare o accanto agli Ecopunti, seguendo l’Ecocalendario della raccolta porta a porta, o lungo le traverse di accesso a via Caterina Sforza, dove i mezzi di Alea Ambiente continueranno a transitare regolarmente.

Il personale di Alea Ambiente provvederà alla consegna a domicilio della chiave necessaria per accedere ai contenitori stradali. Informazioni: 800 68 98 98 (numero verde gratuito: dal lunedì al venerdì non festivi 8.30 alle 18.00; sabato non festivo 8.30-13.00).

La circolazione dei bus

Dall’8 giugno la linea Start Romagna 6 sarà deviata su percorsi alternativi. Nelle vie limitrofe a via Sforza alcuni sensi di marcia potranno variare in base all’avanzamento dei lavori e saranno segnalati con apposita cartellonistica. Le strade resteranno comunque percorribili e sarà sempre garantita la possibilità di carico e scarico.

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