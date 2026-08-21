Forlì, cantiere Hera in via Bertini: da lunedì sarà a senso unico

Senso unico in via Bertini da lunedì, nel tratto compreso tra la rotonda della tangenziale e via Golfarelli, per la sostituzione di 160 metri di condotte di acqua e gas. I lavori si concluderanno entro l’11 settembre, in tempo per la riapertura delle scuole. A comunicarlo è Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica.

L’intervento

Gli interventi fanno parte del rinnovo di oltre 12 chilometri di reti da completare entro fine anno. Il cantiere, dunque, si collega a quello attualmente in corso in via Macero Sauli, per il quale è già previsto un intervento nei pressi dell’incrocio fra via Macero Sauli e via Bertini che mira al completamento dei collegamenti delle reti acqua e gas. Una soluzione che, sottolinea Hera, consentirà di evitare l’apertura di un nuovo cantiere la prossima estate e il conseguente doppio disagio per la cittadinanza.

Modifiche alla viabilità

Per permettere l’esecuzione dei lavori, cambia la viabilità con l’istituzione del senso unico in via Bertini, nel tratto compreso tra la rotonda della tangenziale, di fronte al civico 41, e via Golfarelli, in direzione Ravenna. I lavori saranno conclusi entro e non oltre venerdì 11 settembre, così da ripristinare la viabilità prima della riapertura delle scuole.

Lavori alla rete del gas

Per quanto riguarda il gas, le riqualificazioni delle nuove condotte si andranno a sommare ai quasi 80 km di rete gas già sostituiti a partire dal 2020.

Si tratta di lavori di sostituzione di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (Arera), arrivati ad oltre il 66% dei 120 km complessivi previsti dall’importante accordo firmato da Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, senza gravare sulle casse del Comune e degli utenti finali. Come in passato, tutti i cantieri di sostituzione sono pianificati e programmati in sinergia con l’amministrazione comunale, per cercare di massimizzare l’efficacia dei lavori e nel contempo minimizzarne l’impatto sui residenti e le attività commerciali presenti sul territorio. Inrete, in tal senso, promuove una campagna informativa preventiva che, prevedendo un’attività di informazione porta a porta, cerca di coinvolgere la popolazione interessata dai lavori per soddisfarne i fabbisogni e prevenire le eventuali problematiche inerenti ai cantieri.

Asfaltature

Prosegue anche il piano di asfaltature successivo agli interventi di riqualificazione delle reti gas. Dopo aver completato oltre 300mila metri quadrati di pavimentazioni su più di 120 strade comunali, da febbraio Inrete ha ripreso la campagna 2026, realizzando ulteriori 16mila metri quadrati di asfalti. Il programma, definito e condiviso con l’amministrazione comunale, proseguirà per tutto il secondo semestre del 2026 e consentirà di asfaltare, quest’anno, circa 60 mila metri quadrati distribuiti su 33 strade cittadine.