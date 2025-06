Forlì, cantiere Hera a Ospedaletto: chiuso l’incrocio tra via Solombrini e via Marchetti

Proseguono i lavori di Hera per l’estensione della rete di teleriscaldamento nel quartiere Ospedaletto di Forlì, un progetto fondamentale per la decarbonizzazione dei consumi termici e la riduzione delle emissioni inquinanti in città.

La prossima settimana, dal 9 al 14 giugno, l’avanzamento del cantiere interesserà l’incrocio con via Solombrini e via Marchetti. Gli interventi prevedono la posa di due tubazioni coibentate per teleriscaldamento, una nuova condotta acqua, una nuova condotta gas e cavidotti di servizio. Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno circa una settimana e comporteranno la chiusura totale della viabilità.

Così Hera in una nota: “L’impresa incaricata da Hera sta installando la segnaletica necessaria per indicare i tratti viari accessibili solo ai residenti e la viabilità alternativa. Sarà inoltre posta la massima attenzione alla gestione dei casi specifici per le singole utenze, cercando di trovare soluzioni personalizzate dove possibile. Questo cantiere rappresenta un tassello cruciale per la realizzazione del progetto “Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì”. Grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia, il nuovo sistema di teleriscaldamento contribuirà in modo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, promuovendo un ambiente più salubre e una migliore qualità dell’aria per tutti i residenti”.