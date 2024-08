Forlì, Cantiere del Pardo al fianco di Luna Rossa

Cantiere del Pardo al fianco di di Luna Rossa Prada Pirelli per la 37ª America’s Cup. Con i suoi marchi Pardo Yachts e VanDutch Yachts, accompagnerà Luna Rossa Prada Pirelli nell’evento velico più prestigioso e antico del mondo, schierando due yacht d’eccezione: il nuovissimo Pardo Endurance 72 e il VanDutch 48. «Siamo orgogliosi di tornare a supportare il team Luna Rossa Prada Pirelli e lo facciamo seguendo il valore più importante di questa collaborazione ossia il gioco di squadra – commenta Gigi Servidati, presidente di Cantiere del Pardo – abbiamo unito le nostre forze per raggiungere un obiettivo, sia sul campo di regata che fuori. Per noi, questa sfida è già vinta: tutto il mondo ci vedrà al fianco del team Luna Rossa Prada Pirelli, pronti a vivere insieme un grande sogno».

L’ammiraglia della linea Endurance di Pardo Yachts, L’Endurance 72, è destinata agli ospiti del team Luna Rossa Prada Pirelli, che hanno quindi l’opportunità di assistere dal mare alle regate. Fa parte della flotta delle imbarcazioni hospitality di Luna Rossa Prada Pirelli anche il VanDutch 48, a disposizione del team italiano già dal 2023. Il tender di lusso ad alte prestazioni permetterà agli ospiti a bordo di vivere l’adrenalina della competizione in totale sicurezza e comfort.