Forlì, cantiere chiuso in anticipo: via Caterina Sforza riapre alle auto lunedì 9 novembre

A Forlì da lunedì 9 novembre via Caterina Sforza tornerà ad essere percorribile dalle auto, con circa un mese di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Questo quanto emerso a seguito dell’incontro svolto in Municipio a Forlì con i tecnici del Gruppo Hera: l’avanzato stato degli interventi, conclusi positivamente, consente infatti di terminare la fase uno del cantiere molto prima del previsto e di migliorare sensibilmente la viabilità cittadina.
Non solo via Caterina Sforza riaprirà al traffico veicolare da lunedì 9 novembre, ma anche via Romanello tornerà al consueto senso di marcia, che verrà invertito rispetto alla viabilità provvisoria attualmente vigente, mentre via Theodoli sarà interamente percorribile in entrambi i sensi (con senso unico alternato a vista per il tratto compreso tra via Marcolini e via Cobelli).
Per effettuare gli ultimi interventi residuali, da lunedì 9 a martedì 17 novembre verrà chiuso al traffico l’incrocio tra le vie Pace Bombace, Caterina Sforza e Giorgina Saffi. Nel dettaglio, via Pace Bombace sarà percorribile in entrambi i sensi solo dai residenti con ingresso e uscita da via Theodoli/piazzale Guido da Montefeltro. Per questo, durante la settimana di lavori, le direzioni di marcia della viabilità temporanea saranno: da via G. Saffi a via Sforza, e da via Petruccio Moro con obbligo di svoltare a sinistra in via Sforza.