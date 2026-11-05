Forlì, cantiere chiuso in anticipo: via Caterina Sforza riapre alle auto lunedì 9 novembre

Per effettuare gli ultimi interventi residuali, da lunedì 9 a martedì 17 novembre verrà chiuso al traffico l’incrocio tra le vie Pace Bombace, Caterina Sforza e Giorgina Saffi. Nel dettaglio, via Pace Bombace sarà percorribile in entrambi i sensi solo dai residenti con ingresso e uscita da via Theodoli/piazzale Guido da Montefeltro. Per questo, durante la settimana di lavori, le direzioni di marcia della viabilità temporanea saranno: da via G. Saffi a via Sforza, e da via Petruccio Moro con obbligo di svoltare a sinistra in via Sforza.

Non solo via Caterina Sforza riaprirà al traffico veicolare da lunedì 9 novembre, ma anche via Romanello tornerà al consueto senso di marcia, che verrà invertito rispetto alla viabilità provvisoria attualmente vigente, mentre via Theodoli sarà interamente percorribile in entrambi i sensi (con senso unico alternato a vista per il tratto compreso tra via Marcolini e via Cobelli).

Il complesso e importante intervento su via Caterina Sforza, finalizzato a conferire maggior resilienza al sistema idrico del centro storico di Forlì, è diretto da HERAtech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, e consiste nella posa di 320 metri di nuove fognature, reti idriche e gas (per un totale di 960 metri), e nella sostituzione degli allacci, per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro.

I tubi del gas fanno parte del piano di riqualificazione in corso a Forlì da diversi anni a cura della società del Gruppo Hera Inrete distribuzione energia e che ad oggi ha consentito di sostituire circa 80 dei 120 km totali di reti realizzate in materiali non conforme, in linea con quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

Approfittando dello scavo, per ottimizzare gli impatti generati dal cantiere, vengono riqualificate anche le reti dell’acqua e della fognatura, oramai obsolete. In particolare, è previsto un intervento sostanziale sulla rete fognaria: le nuove tubazioni sono infatti realizzate in materiale più resistente (tipo pvc) e, ove possibile, hanno un diametro maggiore e più uniforme, consentendo di aumentare di circa il 40% della sezione idraulica e un notevole miglioramento della scorrevolezza interna della tubazione. Inoltre, vengono realizzate nuove caditoie e si interviene sulla pendenza della strada, per il miglioramento del drenaggio urbano e della gestione del deflusso delle piogge.