Forlì, candidatura a capitale della cultura presentata ai sindaci romagnoli

In un salone comunale gremito, si è svolta lunedì mattina a Forlì la presentazione pubblica del dossier di candidatura a capitale italiana della cultura, “Forlì 2028 - I Sentieri della Bellezza”. All’incontro erano presenti quasi cinquanta sindaci provenienti da tutta la Romagna, i primi cittadini di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, quattro istituti scolastici del territorio, oltre al Presidente del Comitato Scientifico, Gianfranco Brunelli.

“È bello vedere tante fasce tricolore” – ha esordito il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, nella veste di padrone di casa. “Qui c’è tutta la Romagna e questa è la cosa più bella di questa avventura. In questi giorni si parla molto di Olimpiadi diffuse. Questa è senza dubbio la prima candidatura diffusa a capitale italiana della cultura. E la disseminazione del progetto è un valore aggiunto del nostro dossier. I tanti cammini della Romagna hanno rotto le mura della città, aprendoci a un territorio tanto vasto quanto ricco di conoscenza nel nome della leva culturale. Il dossier redatto da Brunelli con il supporto di tutto il comitato scientifico non è un libro dei sogni, ma un vero e proprio piano strategico della cultura, un capolavoro di progettualità e una precisa road map verso il futuro. Ringrazio tutti i sindaci per la loro partecipazione e il sostegno concreto al percorso di candidatura. La loro presenza qui oggi dimostra il valore aggiunto del nostro dossier, che abbatte le distanze e costruisce ponti”.

“I passi, i piedi dell’Ebe del Canova, sono il simbolo di questa candidatura, che si snoda lungo dodici sentieri della bellezza, definendo Forlì e Cesena, insieme al loro territorio, come un’unica destinazione culturale” – ha aggiunto il presidente del comitato scientifico, Gianfranco Brunelli. “Il valore territoriale è la forza di un dossier che unisce e non divide: quattordici studiosi di grande competenza, figure nazionali e internazionali, più di trecento soggetti coinvolti tra associazioni culturali, sindaci e esperti di alto pregio hanno dato vita a un ‘manifesto’ per la capitale che è sinonimo di una terra di accoglienza, solidarietà e convivialità.”