Forlì, “Candelora” in Duomo per religiosi, sacerdoti e suore

Sarà interamente dedicata ai sacerdoti, alle suore e ai religiosi forlivesi in genere la messa della “Candelora”, in programma lunedì in Duomo, in preparazione alla Festa della Madonna del Fuoco. Alle 17.30 è prevista la benedizione delle candele, seguita dalla messa presieduta dal vescovo mons. Livio Corazza. Nella tradizione cristiana, con la “Candelora” si celebra la Presentazione di Gesù al Tempio, raccontata nel Vangelo di Luca. Diffusa con alcune varianti in tutta Italia, deriva appunto da “candela” e allude al fatto che, in occasione della festa, il popolo riceve in chiesa ceri benedetti, che vengono accesi e trasportati fuori in processione, per poi essere conservati nelle case. La Candelora coincide anche con la Giornata della vita consacrata: questo spiega il fatto che lunedì in Duomo sarà presente gran parte dei 18 ordini religiosi operanti in Diocesi: 4 Istituti maschili e 14 femminili, di cui tre di clausura: le Agostiniane a Forlimpopoli, le Clarisse Urbaniste di Montepaolo e le Clarisse di San Biagio. A Bertinoro presso la Badia c’è anche la casa madre delle Clarisse francescane missionarie del SS. Sacramento, fondate dalla Venerabile Madre Serafina Farolfi e diffuse in tutto il mondo. Frati e suore forlivesi prestano la loro opera in varie realtà: cappellani in ospedale, come i Servi di Maria di San Pellegrino, educatori tra i giovani come i Salesiani o nelle scuole materne ed elementari paritarie come le Francescane di Palagano, le Apostole del Sacro Cuore della Beata Clelia Merloni. Altri sono impegnati in opere di carità, come le Piccole Sorelle di Maria Magnificat alla Casa della carità di Bertinoro, le Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli a Forlimpopoli e le Orsoline di Galeata, o in case di riposo come le Francescane di Santa Elisabetta di San Pietro in Vincoli. Altri ancora si dedicano alla pastorale e alla formazione, come le Sorelle dell’Immacolata a Dovadola, le suore della Sacra Famiglia a Rocca San Casciano, le Josephine a Civitella, le Dives in Misericordia di San Pietro in Trento, i Saveriani di San Pietro in Vincoli e i Servi del Cuore Immacolato di Maria operanti in via Borghina a Vecchiazzano.