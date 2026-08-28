Forlì, Campo Gotti: terminati i lavori all’edificio polifunzionale, ripristinata la recinzione dopo la bufera del 21 agosto

Mancano gli arredi e le ultime rifiniture, ma il nuovo edificio polifunzionale al Campo Gotti di Forlì è già realtà. “Al campo Gotti - spiega l’assessore Kevin Bravi dopo un sopralluogo effettuato in mattinata con i vertici della Libertas Atletica Forlì - si sono conclusi i lavori per la realizzazione di due distinti fabbricati: uno di natura polifunzionale per il potenziamento e la gestione di varie attività, l’altro destinato al ricovero di mezzi e attrezzi sportivi. L’edificio polifunzionale è caratterizzato da un ampio locale per gli allenamenti, vari uffici, bagni per disabili, due spogliatoi, numerose docce, ripostigli e una sala riunioni. L’intero edificio può contare su pannelli fotovoltaici di ultima generazione e su un sistema di refrigeramento e riscaldamento automatico diffuso in tutte le stanze. Poco distante dal nuovo fabbricato, inoltre, è ben visibile e già concluso un deposito attrezzi di superficie più ridotte”.

Nel corso del sopralluogo, l’assessore ha potuto verificare anche i lavori di messa in sicurezza e ripristino della recinzione crollata sotto il peso di due grosse alberature cadute a causa del violento nubifragio di venerdì 21 agosto. “La rete che costeggia lo stradello interno del campo Federale è stata ripristinata in tempi record” - spiega Bravi. “I tecnici del Comune, in particolare quelli del Servizio Verde e Infrastrutture e gli Edifici Pubblici, sono intervenuti subito e con grande professionalità per mettere in sicurezza e rendere nuovamente fruibile uno spazio che sappiamo essere importantissimo per la comunità sportiva e atletica cittadina. Li ringrazio di cuore e ringrazio anche la società, le famiglie e i tantissimi volontari che si sono attivati fin dalle prime ore del disastro per dare una mano e ripulire la pista di atletica e tutta l’area esterna”.