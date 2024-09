Forlì, camminata in centro storico per scoprire i medici del passato

FORLI’. Sabato 28 settembre, con ritrovo e partenza alle ore 10.00 dalla Cittadella del Buon Vivere, piazza Guido da Montefeltro, Forlì, Daniela Goldoni, Clara Longhi e Gabriele Zelli condurranno una camminata in centro storico per scoprire vita, morte e “miracoli” dei medici forlivesi del passato. L’iniziativa consentirà di effettuare un excursus storico a partire dalle Compagnie dei Battuti, passando attraverso Caterina Sforza, Girolamo Mercuriali e Giovanni Battista Morgagni, lambendo la vita e le opere di altri importantissimi personaggi tra cui Pellegrino Laziosi, Jacopo della Torre, Maurizio Bufalini, Camillo Versari, Giorgio Regnoli, Sante Solieri, Augusto Rotondi “Zambutèn”, nonché ricordare figure di medici recentemente scomparsi. L’appuntamento, che non si svolgerà in caso di pioggia, è inserito nel programma del Festival del Buon Vivere.

Partecipazione libera. Non occorre prenotare. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.