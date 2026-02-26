Forlì, camion senza paratie e maiali sballottati nel rimorchio: multa di 1.300 euro

Per tutta la settimana scorsa la Polizia di Stato di Forlì-Cesena ha predisposto sulle strade ed autostrade di competenza controlli mirati su mezzi pesanti ed autobus. Mercoledì scorso, a personale veterinario della Ausl Romagna sono stati monitorati i veicoli adibiti al trasporto di animali vivi. Il conducente di un mezzo che trasportava maiali, in particolare, è stato sorpreso senza aver posizionato le paratie di protezione all’interno del mezzo: in questo modo ha esposto gli animali al rischio di gravi traumi e lesioni perché, in caso di brusche manovre o indicente, sarebbero stati sballottati per tutto il rimorchio. Per l’uomo, un 56enne originario del mantovano, è scattata una sanzione da oltre 1.300 euro.

Le pattuglie della Sezione e delle Sottosezioni di Forlì e Bagno di Romagna hanno controllato 120 mezzi, rilevando 151 infrazioni per carenze documentali, eccessi di velocità, violazioni dei tempi di guida e di riposo rilevati col cronotachigrafo (una sorta di scatola nera che registra velocità e periodi di guida del conducente, in modo da prevenire il rischio che possa restare al volante senza sosta e rimanere coinvolto in incidenti a causa della stanchezza). Nel complesso sono stati decurtati oltre 350 punti dalle patenti, 2 delle quali sono anche state ritirate.

I controlli sul trasporto professionale sono proseguiti anche nei giorni successivi, quando le pattuglie della Sezione di Forlì hanno accompagnato i mezzi più malconci presso la sede della Motorizzazione a Pievesestina, per consentire agli ingegneri di verificarne l’idoneità alla circolazione.

Su sei mezzi sono state rilevate le carenze più disparate, da gomme lisce come mattonelle ad ammortizzatori scarichi e portelloni pericolanti o con le cerniere corrose dalla ruggine, con il serio rischio che potessero aprirsi da un momento all’altro e disperdere ovunque il carico trasportato. Per tre di questi mezzi è scattato l’obbligo di revisione straordinaria: solo dopo averla superata, potranno tornare su strada.