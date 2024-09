Forlì, cambio al vertice del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste

FORLI’. Nella mattina di oggi, il Sindaco Gian Luca Zattini ha ricevuto nella residenza municipale il colonnello Massimiliano Spucches che, dopo un periodo al comando del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste è in procinto di lasciare la caserma “De Gennaro” per assumere un importante incarico presso lo Stato Maggiore dell’Esercito. L’incontro ha offerto l’occasione al Sindaco per esprimere i sentimenti di stima e gratitudine al colonnello Spucches per l’impegno, la professionalità e l’attenzione dimostrata nei confronti con la città. Il 66° è la realtà di riferimento dell’Esercito nel nostro territorio e il rapporto con Forlì è profondamente radicato tanto che il Reggimento è stato insignito della cittadinanza onoraria. Unità di prestigio a livello nazionale e internazionale, impegnata in missioni di pace e solidarietà, il “Trieste” contribuisce con la propria attività a promuovere i valori espressi dalla Costituzione della Repubblica. Insieme al “Trieste”, il Comune ha portato avanti anche importanti progetti di rilievo umanitario, in particolare nei confronti della popolazione libanese. Inoltre le donne e gli uomini del 66° hanno garantito un solido aiuto ai cittadini durante il periodo drammatico dell’alluvione del 2023.

Il Sindaco Zattini ha dato il benvenuto benvenuto al Colonnello Giordano Gemma formulando i migliori auguri di buon lavoro. Il nuovo Comandante conosce bene la realtà forlivese perché nel suo percorso di crescita professionale ha già ricoperto incarichi da giovane ufficiale proprio alle “Casermette”.