Forlì Cambia resta a fianco di Zattini verso le elezioni

«Saremo la lista civica del sindaco», promette Paola Casara assessora nella giunta guidata da Gian Luca Zattini ed espressione dell’associazione e della stessa lista civica Forlì Cambia che nel 2019 ha portato all’elezione dell’attuale primo cittadino. «In questi quasi cinque anni ci siamo sempre battuti per sostenere e portare avanti i valori cari al sindaco - dice Paola Casara -. Non solo, abbiamo cercato di creare equilibrio e una relazione costante con la società civile senza approcci ideologici». L’esperienza nata nel 2019, infatti, non si è conclusa subito dopo le elezioni.

«Forse per la prima volta, la lista civica non è scomparsa ma è cresciuta grazie alla stessa associazione che oggi conta tra gli 80 e i 100 iscritti - prosegue l’attuale assessora -. Siamo un gruppo di persone molto eterogeneo, con esponenti che provengono da mondi diversi e che non necessariamente prima di questa esperienza erano legati alla politica. Siamo radicati nel territorio, non siamo alternativi ai partiti ma profondamente diversi e interessati a governare bene e a fare il bene della città. Sono orgogliosa di quello che abbiamo costruito, tener vivo questo fuoco non è scontato e nemmeno semplice».

Il sindaco Zattini recentemente ha ribadito la sua corsa per un secondo mandato e, dopo aver già incassato il sostegno delle forze di centrodestra, ha il pieno appoggio anche della lista civica Forlì Cambia. Non è ancora chiaro se la squadra di civici manterrà lo stesso nome, ma certamente non farà mancare il sostegno al primo cittadino che nella tornata di cinque anni fa ha potuto godere di quasi l’11% dei voti dati proprio alla lista civica, la vera sorpresa di quella tornata elettorale.

«Io stessa non mi sottrarrò da questo appuntamento, l’esperienza maturata in questi anni mi spinge a portare a frutto quanto fatto dall’associazione e vedere conclusi alcuni progetti che ho seguito come assessore - precisa Casara -. Questa volta l’obiettivo è più ambizioso, forti dei risultati ottenuti nel 2019 ma soprattutto consapevoli che molte persone si sono avvicinate a Forlì Cambia. Possiamo contare su profili stimati, a volte lontani dalla politica, ma che sono rappresentativi della città. Insomma, contiamo di essere la propulsione per confermare il consenso dell’elettorato moderato e civico di Forlì». Casara dunque è pronta a proseguire sulla strada intrapresa, magari all’intero della giunta che verrà.