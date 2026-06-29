Forlì, caldo torrido, Electrolux rimodula gli orari del 30 giugno e del 1° luglio

Dopo le proteste dei sindacati, Electrolux ha rimodulato gli orari a Forlì per le giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1° luglio 2026. “Circolare aziendale parzialmente risolutiva per giornalieri - dichiarano i sindacati in una nota - ed ammissione di grave situazione che però ignora turno pomeridiano, il più esposto ore infernali. Chiediamo sospensione fino alle ore 18”.

Per i dipendenti che operano su turni, gli orari di riferimento per le due giornate saranno fissati nelle fasce 6.00 - 14.00 e 14.00 - 22.00. Per chi segue l’orario giornaliero standard, è previsto un anticipo della prestazione lavorativa, che si concentrerà nella fascia mattutina 6.00 - 14.30, riducendo così l’esposizione alle ore più calde del pomeriggio.