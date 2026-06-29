Forlì, caldo torrido, Electrolux rimodula gli orari del 30 giugno e del 1° luglio

Forlì
  • 29 giugno 2026
Forlì, caldo torrido, Electrolux rimodula gli orari del 30 giugno e del 1° luglio

Le modifiche ai turni

Dopo le proteste dei sindacati, Electrolux ha rimodulato gli orari a Forlì per le giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1° luglio 2026. “Circolare aziendale parzialmente risolutiva per giornalieri - dichiarano i sindacati in una nota - ed ammissione di grave situazione che però ignora turno pomeridiano, il più esposto ore infernali. Chiediamo sospensione fino alle ore 18”.

Per i dipendenti che operano su turni, gli orari di riferimento per le due giornate saranno fissati nelle fasce 6.00 - 14.00 e 14.00 - 22.00. Per chi segue l’orario giornaliero standard, è previsto un anticipo della prestazione lavorativa, che si concentrerà nella fascia mattutina 6.00 - 14.30, riducendo così l’esposizione alle ore più calde del pomeriggio.

Reparti di supporto e flessibilità

I reparti in ausilio alla produzione continueranno a supportare il flusso produttivo secondo le consuete modalità e all’interno dei nastri orari già in essere durante il resto dell’anno, calibrando l’attività anche in base alle specifiche esigenze di mix produttivo che potrebbero manifestarsi. Dalla Direzione aziendale fanno sapere che eventuali eccezioni a questo schema temporaneo verranno tempestivamente comunicate dai rispettivi Responsabili ai diretti interessati tramite i canali aziendali abituali. L’avviso, formalizzato in data odierna, rimarrà affisso fino al prossimo 2 luglio, giorno in cui si prevede un progressivo riallineamento della situazione termica o una successiva valutazione dei parametri meteo.

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