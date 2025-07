Forlì, caldo in fabbrica e operai in protesta: l’Ausl interviene alla Electrolux

Non si può certo parlare di freddo, ma certamente rispetto alle temperature torride dei giorni scorsi i 32 gradi registrati ieri a Rimini, Faenza, Punta Marina e Sesto Imolese sono stati decisamente più sopportabili. E mentre anche per oggi è stata diramata l’allerta gialla per temporali in tutta la regione, in alcune zone anche per vento, in seguito alla protesta di alcuni lavoratori per le elevate temperature registrate all’interno dello stabilimento Electrolux di viale Bologna a Forlì ieri l’Ausl Romagna ha effettuato un sopralluogo nello stabilimento.

