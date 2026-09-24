Forlì. Calcinacci caduti da palazzo Montanari: il 28 settembre al via i lavori di messa in sicurezza

Forlì
L’area davanti al palazzo transennata da diversi giorni (foto Fabio Blaco)
L’area davanti al palazzo transennata da diversi giorni (foto Fabio Blaco)

Palazzo Montanari, storico edificio di corso della Repubblica a Forlì, è transennato da diversi giorni in seguito al distacco di alcuni calcinacci dalla facciata. L’immobile è sede della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, facoltà dell’Università di Bologna.

L’episodio, che non ha provocato conseguenze a persone o cose, ha reso comunque necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, chiamati sul posto per verificare le condizioni dell’edificio e mettere in sicurezza l’area circostante. I pompieri hanno delimitato con transenne e bandelle rosse e bianche il tratto di marciapiede antistante la facciata in modo tale da impedire il passaggio di pedoni in una zona che è crocevia quotidiano di studenti e cittadini. A breve, tuttavia, la situazione dovrebbe tornare alla normalità ed essere risolta definitivamente grazie all’intervento di una azienda specializzata: «Si è verificato il distacco di alcuni calcinacci, quindi c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco e la struttura è stata transennata - spiega Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì -. A breve dovrebbero partire i lavori».

L’intervento risolutivo è già stato, dunque, calendarizzato e dovrebbe concludersi in tempi celeri: «La ditta specializzata che abbiamo chiamato per la messa in sicurezza dell’edificio dovrebbe intervenire dal 28 settembre al 2 ottobre e il problema dovrebbe essere risolto».

Mentre si attende la sistemazione della facciata di Palazzo Montanari, proseguono parallelamente e senza sosta, i lavori all’interno dell’area del Mega, dove è in corso l’allestimento degli spazi destinati al nuovo supermercato Despar, la cui apertura è prevista per il mese di novembre. Al momento il cantiere è concentrato sulla realizzazione degli impianti, fase propedeutica e indispensabile al completamento della struttura commerciale, che andrà ad arricchire l’offerta di servizi in una zona strategica della città. Sempre nell’ambito dello stesso complesso, procedono anche i lavori della libreria: «La libreria è nella definizione finale degli spazi - spiega il direttore, Francesco Foschi facendo il punto sullo stato di avanzamento del cantiere - . Abbiamo tuttavia sempre interventi di miglioramento che continuano e sarà pronta nella sua veste finale per la fine di ottobre, inizio novembre”. Un doppio cantiere, dunque, quello che interessa in questi giorni l’area dei Mega, destinato a restituire alla città, spazi rinnovati sia dal punto di vista commerciale che culturale.

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