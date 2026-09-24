Forlì. Calcinacci caduti da palazzo Montanari: il 28 settembre al via i lavori di messa in sicurezza

Palazzo Montanari, storico edificio di corso della Repubblica a Forlì, è transennato da diversi giorni in seguito al distacco di alcuni calcinacci dalla facciata. L’immobile è sede della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, facoltà dell’Università di Bologna.

L’episodio, che non ha provocato conseguenze a persone o cose, ha reso comunque necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, chiamati sul posto per verificare le condizioni dell’edificio e mettere in sicurezza l’area circostante. I pompieri hanno delimitato con transenne e bandelle rosse e bianche il tratto di marciapiede antistante la facciata in modo tale da impedire il passaggio di pedoni in una zona che è crocevia quotidiano di studenti e cittadini. A breve, tuttavia, la situazione dovrebbe tornare alla normalità ed essere risolta definitivamente grazie all’intervento di una azienda specializzata: «Si è verificato il distacco di alcuni calcinacci, quindi c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco e la struttura è stata transennata - spiega Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì -. A breve dovrebbero partire i lavori».

L’intervento risolutivo è già stato, dunque, calendarizzato e dovrebbe concludersi in tempi celeri: «La ditta specializzata che abbiamo chiamato per la messa in sicurezza dell’edificio dovrebbe intervenire dal 28 settembre al 2 ottobre e il problema dovrebbe essere risolto».

Mentre si attende la sistemazione della facciata di Palazzo Montanari, proseguono parallelamente e senza sosta, i lavori all’interno dell’area del Mega, dove è in corso l’allestimento degli spazi destinati al nuovo supermercato Despar, la cui apertura è prevista per il mese di novembre. Al momento il cantiere è concentrato sulla realizzazione degli impianti, fase propedeutica e indispensabile al completamento della struttura commerciale, che andrà ad arricchire l’offerta di servizi in una zona strategica della città. Sempre nell’ambito dello stesso complesso, procedono anche i lavori della libreria: «La libreria è nella definizione finale degli spazi - spiega il direttore, Francesco Foschi facendo il punto sullo stato di avanzamento del cantiere - . Abbiamo tuttavia sempre interventi di miglioramento che continuano e sarà pronta nella sua veste finale per la fine di ottobre, inizio novembre”. Un doppio cantiere, dunque, quello che interessa in questi giorni l’area dei Mega, destinato a restituire alla città, spazi rinnovati sia dal punto di vista commerciale che culturale.