Forlì, cade in casa e non riesce ad uscire: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti oggi pomeriggio verso le 15 a Forlì in via Orceoli in un appartamento al secondo piano per soccorrere un uomo di 60 anni caduto in casa ed impossibilitato ad uscire. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni vicini, i soccorritori sono entrati dal terrazzo con l’autoscala, hanno subito individuato l’uomo, che era cosciente, all’interno. Dopo averlo soccorso ed imbarellato in collaborazione con il personale sanitario intervenuto, hanno provveduto ad evacuarlo dall’esterno con l’autoscala ancora presente. Il sessantenne è stato poi trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti sul posto anche i Carabinieri.