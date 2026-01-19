Forlì. Buonguerrieri: “In arrivo oltre un milione di euro per il museo del volo”

“È in arrivo un importante finanziamento da parte del Governo Meloni per la realizzazione del Museo del Volo, volto a valorizzare i Mosaici del volo presso l’ex Collegio Aeronautico”. A comunicarlo è l’on. Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. “Sull’entità esatta del finanziamento - aggiunge il Deputato - ritorneremo nei prossimi giorni non appena il provvedimento sarà licenziato, ma possiamo anticipare che si tratta di un finanziamento pari a circa 1 milione 300 mila euro. Risorse importanti che, grazie al Governo Meloni, potranno essere utilizzate per il restauro e il progetto museologico al fine di rendere definitivamente fruibile gli spazi adeguandoli a standard museali alti. Un progetto ambizioso su cui sta lavorando la soprintendenza, nello specifico la Dott.ssa Gonzato, con cui il confronto è costante e che ringraziamo per l’impegno profuso per il nostro territorio”.

“Come Amministrazione - afferma Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla Cultura - apprendiamo con grande gioia questa notizia, anche perché strategica nella corsa di Forlì a Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Quello dedicato al Volo, alla storica tradizione aviatoria della città, e alle sfide più avanzate tra aria, spazio e intelligenza artificiale, è il primo dei dodici ‘sentieri della bellezza’ contenuti nel dossier di candidatura della città, curato dalla Commissione scientifica guidata da Gianfranco Brunelli. Che poi la notizia dell’importante finanziamento arrivi nell’anno del 90° della fondazione dell’Aeroporto cittadino, avvenuta il 19 settembre 1936 e intitolato al grande aviatore forlivese Luigi Ridolfi, è un ulteriore segno di quanto Forlì abbia una vera e propria storica vocazione, di livello nazionale, per il volo”.

“Il seme per questo risultato così rilevante - precisa il Vicesindaco - è stato piantato il 22 febbraio 2025, quando il Ministro Giuli è stato in visita a Forlì, e assieme al Sindaco Zattini lo abbiamo portato ad ammirare la bellezza e l’unicità dei Mosaici del volo. Un incontro avvenuto grazie al fondamentale interessamento del capogruppo FDI alla Camera, Galeazzo Bignami, e all’on. Alice Buonguerrieri: a loro, al Ministro Giuli, al Governo Meloni, e anche alla Sovrintendente Gonzato, va il nostro più sentito ringraziamento. In seguito, ci sono state altre occasioni di incontro con il Ministro Giuli, come al Meeting di Rimini lo scorso agosto, sempre per portare avanti il discorso sul Museo del volo: ora il tutto sta arrivando a concreta maturazione”.

Infine Bongiorno annuncia: “In attesa della realizzazione del Museo del volo, che comunque richiederà i suoi tempi, stiamo lavorando per aprire stabilmente alle visite nei fine settimana i Mosaici del volo. L’intenzione è partire da marzo. Siamo sicuri che vi sarà una straordinaria risposta di pubblico, che ci rafforzerà nel progetto di creazione del Museo, e ci permetterà di valorizzare con il rilancio del ‘Miglio bianco’ tutto il viale della Libertà e piazzale della Vittoria”.