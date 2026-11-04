Forlì, Buonguerrieri: “Il terzo lotto della Tangenziale Est pronto alla fine dell’estate 2027”

“I lavori del terzo lotto della Tangenziale Est di Forlì sono arrivati ormai all’80% di completamento. La conclusione dell’intervento è prevista per la fine dell’estate 2027, salvo imprevisti”. Ad annunciarlo è Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.

“Parliamo di un’infrastruttura fondamentale - continua Buonguerrieri - per migliorare la viabilità forlivese, ridurre il traffico cittadino e rafforzare i collegamenti cittadini e dell’entroterra con l’autostrada e l’aeroporto. L’intervento, dal valore di circa 171 milioni di euro, interessa un tratto di 3,6 chilometri con due svincoli, sei ponti e viadotti e due gallerie. Queste ultime, denominate Vecchiazzano e Appennino, sono già state ultimate, così come le principali strutture dei viadotti e i muri di sostegno. Proseguono le opere di rifinitura, la posa delle barriere di sicurezza e l’installazione degli impianti”.

“Continueremo a monitorare l’avanzamento del cantiere e il rispetto della scadenza dei lavori, nella consapevolezza dell’importanza di quest’opera per la mobilità e lo sviluppo del territorio”, chiosa Buonguerrieri.