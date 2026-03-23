Forlì, Buon Vivere 2026: il tema scelto è la gentilezza

Forlì
  • 23 marzo 2026
La foto di Silvia Camporesi che rappresenta visivamente il Festival di quest’anno
La foto di Silvia Camporesi che rappresenta visivamente il Festival di quest’anno

Non solo un festival, ma un invito a ripensare il modo di vivere le relazioni e la comunità: torna il Festival del Buon Vivere 2026, tra gli appuntamenti culturali più significativi della Romagna. La manifestazione si terrà a Forlì e nel territorio circostante dal 17 al 27 settembre, con un programma di incontri, spettacoli e mostre dedicati a sostenibilità, qualità della vita ed economia di relazione. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “La Rivoluzione della Gentilezza”. «Non una gentilezza intesa come gesto superficiale o forma di cortesia - afferma Monica Fantini, ideatrice della kermesse – ma come atto consapevole, culturale e civile, capace di generare trasformazioni durature nelle relazioni, nelle comunità e nei territori». A rappresentare visivamente il Festival sarà uno scatto dell’artista Silvia Camporesi: «Il mio scatto è ispirato alla scena finale del film di Antonioni “Zabriskie point” - spiega Camporesi - ed è stato realizzato grazie alla “gentile” collaborazione dei miei vicini di casa che hanno contribuito al lancio degli indumenti dai loro balconi. Questa foto, pertanto, ha nel suo Dna la gentilezza e predispone chi la guarda a uno stato d’animo di leggerezza». Accanto al programma culturale, si aprono anche i bandi per volontari, associazioni e produttori, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il territorio. Il Festival è promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì insieme al Comune e a numerosi partner locali.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui