Forlì, bullismo e dipendenze digitali: «La situazione è preoccupante»

L’uso costante degli smartphone e delle nuove tecnologie sta trasformando in modo profondo il mondo degli adolescenti. Tra ritiro sociale, difficoltà relazionali e la ricerca costante di un’identità virtuale, emergono fenomeni complessi come il bullismo e il cyberbullismo. È in questo scenario che si inserisce un appuntamento previsto per domenica 11 ottobre, alle 16, alla Fabbrica delle Candele, in viale Salinatore, 30. L’evento, promosso dagli esperti territoriali dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e Cyberbullismo- Di.Te. Ets in collaborazione con numerose realtà locali (tra cui Pianeta Estate, gruppo musicale Aura Luna, LifeSkills Italia, nido “Il giardino delle fate”, Opera Don Pippo, Gimnica96 ed Ohana), segna l’apertura ufficiale della sede territoriale Di.Te. a Forlì.

Momento centrale del pomeriggio sarà la prima proiezione pubblica di “Re-wearing”, un cortometraggio ideato e realizzato da ragazzi tra gli 11 e i 13 anni durante l’esperienza del centro estivo del Buscherini. L’iniziativa ha visto la collaborazione tra il centro estivo, la cooperativa Paolo Babini e la partecipazione di uno studente universitario di cinema per le riprese audio-visive. Le basi musicali sono state realizzate ed eseguite dal vivo dal giovanissimo gruppo “Aura Luna”. L’opera affronta il peso del bullismo, l’impatto dei dispositivi digitali e l’esigenza profonda dei ragazzi di trovare ascolto. Nel corso dell’incontro interverranno la psicologa Rossana Spinelli, Daniela Mazzotta dell’asilo “Il giardino delle fate” e l’educatore professionale Stefano Leucci che porterà la sua esperienza al centro estivo Buscherini, dove tra i referenti c’è il fratello Matteo.

Sarà presente anche il presidente nazionale dell’associazione, lo psicologo Giovanni Siena.