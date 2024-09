Forlì, Bruno Molea entra nella Giunta del Coni

Bruno Molea, 69enne forlivese da 18 anni alla guida di uno dei maggiori enti di promozione sportiva del Paese – l’Aics, Associazione italiana cultura sport – entra nella giunta nazionale del Coni, l’organo che esercita le funzioni di indirizzo generale dell’attività amministrativa e gestionale del Comitato olimpico. In Giunta, Molea rappresenterà gli enti di promozione sportiva, in sostituzione di Gianni Gallo, recentemente scomparso.

“E’ un compito - commenta Molea - al quale assolverò con impegno, dedizione, presenza, ricordando il collega e amico Gianni, e con grande serietà nei riguardi dell’espressione dello sport a cui più sono legato: quella sociale, attenta a fare dell’attività motoria uno strumento di inclusione, educazione, salute, libertà. Per farlo, avrò bisogno di tutti gli attori che rappresentano lo sport di base in Italia: sarò attento alle loro istanze, e a loro cercherò di rendere conto al meglio che posso”.

Molea, già consigliere nazionale Coni, è anche membro del Cnel, Consiglio nazionale Economia e Lavoro, e componente del Consiglio nazionale Terzo Settore, organo consultivo del governo in materia di Terzo Settore. Alla guida di Aics dal 2006, è stella d’oro al merito sportivo e presidente anche della Confederazione internazionale dello sport per tutti, la Csit, che lo scorso anno ha portato proprio in Romagna (compresa Forlì) i suoi Giochi mondiali amatoriali.