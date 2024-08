Forlì, boom di iscrizioni dopo l’oro nel volley all’Olimpiade

Boom di iscrizioni alla Pgs Pianta dopo l’oro olimpico vinto dalla nazionale di volley femminile. La straordinaria qualità di gioco esibito a Parigi dalle ragazze guidate da Julio Velasco, ha fatto breccia anche a Forlì: «Quindici iscrizioni solo nelle 48 ore successive alla finale di domenica, siamo già a quota 380 quando c’è ancora un mese prima dell’inizio attività». Il direttore tecnico della Polisportiva Giovanile Salesiana della Pianta, Paolo Pondi, non sta più nella pelle: «Non avevo ancora spento la televisione – dichiara – che già squillava il telefono: dall’altra parte c’erano alcune mamme entusiaste, interessate a tesserare le proprie figlie alla Pgs».

I numeri aggiornati dell’associazione dilettantistica, che si rifà alla “multinazionale” educativa fondata nel 1859 a Torino da San Giovanni Bosco, parlano di una spiccata vocazione per la pallavolo coinvolgente quasi 400 giovani, in gran parte ragazze (ci sono anche una sessantina di “maschietti”). Nel complesso, la Pgs Pianta annovera due gruppi di minivolley Under 12, un under 13, due under 16 e due under 18, due “libera” femminili e tre squadre di “libera” mista, più una squadra di calcio a 7 maschile. I 18 gruppi sono seguiti da altrettanti allenatori, che, dietro un semplice rimborso spese, almeno due volte la settimana sbracciano, s’impegnano, gridano e danno consigli tecnici. Le ragazze partecipano ai campionati di pallavolo Fipav, Pgs e Csi, ma c’è anche una squadra di volley maschile, che milita con onore nel campionato regionale Pgs.