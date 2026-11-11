Forlì. Bonus facciate, annullata maxi fattura da oltre 66mila euro a un condominio

Una maxi-fattura da 66.700 euro per oneri finanziari derivanti dagli interventi per il Bonus facciate al 90%, recapitata a sorpresa a un condominio dopo la fine dei lavori. Il Tribunale di Forlì ha azzerato un decreto ingiuntivo emesso contro un condominio. Al centro del contenzioso, la pretesa di un’impresa di ribaltare sul committente i costi di attualizzazione della cessione del credito bancario: una richiesta ritenuta illegittima, sprovvista di copertura contrattuale e aggravata da lavori lasciati a metà.

La vicenda

un condominio aveva affidato dei lavori di ristrutturazione a un’impresa edile, utilizzando il Bonus facciate al 90%. L’accordo prevedeva che l’impresa ricevesse il grosso del pagamento tramite lo sconto in fattura (tramite la cessione del credito fiscale) e che il restante 10% venisse pagato direttamente dal plesso immobiliare con un bonifico. Fin qui, tutto liscio. Il condominio ha pagato la sua parte e ha fatto tutte le pratiche necessarie con l’Agenzia delle Entrate. Il problema è nato dopo. L’impresa edile ha deciso di cedere a sua volta quel credito fiscale a una banca per monetizzarlo subito. Questa operazione ha un costo (chiamato di “attualizzazione” o onere finanziario). La ditta ha pensato bene di presentare al condominio una fattura extra da 66.700 euro nel marzo 2023 per farsi rimborsare questi costi. Di fronte al rifiuto del condominio di pagare una cifra così alta e non prevista, l’impresa è ricorsa al giudice, ottenendo un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio. Durante il giudizio, inoltre, è stato riscontrato il mancato completamento di alcune finiture ed opere di lattoneria nei canali di gronda, contestate dal direttore dei lavori prima del ricorso alla sede giudiziale. L’appaltatore aveva condizionato l’eliminazione dei vizi al preventivo pagamento della fattura relativa agli oneri finanziari: una pretesa ritenuta dal giudice del tutto «sproporzionata e contraria a buona fede».

La decisione del giudice

Il Tribunale di Forlì ha quindi dato interamente ragione al condominio, cancellando la maxi-fattura. In sostanza, la giudice Giorgia Sartoni ha chiarito che non esiste alcuna fonte legale o contrattuale che consenta all’appaltatore di trasferire al committente i costi finanziari della cessione del credito a terzi in mancanza di uno specifico accordo scritto. La decisione, quindi, di cedere il credito a un istituto finanziario è una libera scelta dell’imprenditore, il quale deve assumersi i relativi rischi e costi, senza poterli ribaltare a sorpresa sul cliente. Alla fine, l’impresa non solo non vedrà un euro di quei 66.700 euro, ma è stata anche condannata a pagare le spese legali del condominio.