Forlì, Bongiorno: “Se mi chiamano sono pronto”

Torna in consiglio comunale a 25 anni dal primo ingresso nel 1999 e a 10 anni dall’ultima presenza in assise, forte del maggior numero di preferenze ottenute nella lista di Fratelli d’Italia (624) alle elezioni amministrative e con nelle orecchie le voci che lo vogliono come futuro assessore della giunta Zattini-bis, forse addirittura vicesindaco. Vincenzo Bongiorno, ex amministratore unico di Forlì mobilità integrata e attuale coordinatore forlivese del partito di Giorgia Meloni, non si nasconde, nonostante la prudenza delle ore che precedono la formazione di una qualsiasi squadra di governo: «Se dovessi essere chiamato, mi sento pronto – dice Bongiorno –. La decisione è del sindaco che di sicuro si confronterà con le forze che l’hanno sostenuto. Sono certo che sarà allestita una squadra coesa e compatta, per amministrare al meglio la città, anche nei prossimi cinque anni». Comunque vada in consiglio comunale lui ci sarà, grazie ai tanti voti avuti.

