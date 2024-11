Forlì, Bonaccini chiude la campagna del Pd

Una chiusura di campagna elettorale in mezzo alla gente quella del Pd che, venerdì mattina, ha scelto di affiancare ai candidati forlivesi al consiglio regionale, Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi, l’ex presidente della Regione Stefano Bonaccini. Una tappa al comitato elettorale in corso Garibaldi per poi proseguire tra le vie del centro storico tra le bancarelle del mercato ambulante. Un’occasione per incontrare i forlivesi prima del voto di domani e di lunedì. Diversi i curiosi: «Ma è Bonaccini», esclama qualcuno.

Lungo il tragitto qualche foto, alcune strette di mano e via verso il Mercato Coperto. Tra gli operatori anche una “fan” di Stefano Bonaccini che, con lo spirito romagnolo che la contraddistingue, ha apprezzato particolarmente la visita dell’europarlamentare. «L’Emilia Romagna è la locomotiva d’Italia, speriamo ora non passi sotto il ministero di Matteo Salvini altrimenti si rischiano ritardi che la Regione non può permettersi - scherza lo stesso Bonaccini -. Ci sono due candidati, Michele De Pascale e Elena Ugolini: il primo in campo amministrativo in tutti questi anni ha dimostrato tanto, la seconda non ha seguito nemmeno un’ora di consiglio comunale o regionale».

Insomma, il sostegno è tutto per il sindaco di Ravenna. «Credo che dall’altra parte, a giudicare dall’ultimo confronto andato in scena, non ci sia l’idea chiara di cosa fare dopo la vittoria - prosegue Bonaccini -. Prendiamo il tema dell’alluvione. La candidata ha dichiarato che per la gestione non si prenderà la responsabilità, che servirà un tecnico per la ricostruzione e che il commissario Figliuolo ha fatto benissimo. Sono amico del generale, ma che venga a Forlì a chiedere cosa ne pensano quegli alluvionati che sono ancora in attesa dei ristori. Abbiamo bisogno di una Regione che non si fermi e che, magari, corregga quello che io non sono riuscito a fare o che non ho portato a termine».