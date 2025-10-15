Forlì, blitz della Finanza al “Cannabis shop”: sequestrati oltre 250 chili di infiorescenze, i titolari rischiano da 6 a 20 anni di carcere

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio svolto nei giorni scorsi, hanno sequestrato oltre 250 chili di infiorescenze e suoi derivati, in uno dei cosiddetti “cannabis shop” della città di Forlì.

La nuova normativa del “Decreto sicurezza”, oltre a punire penalmente chiunque produca, lavori e commerci i fiori di canapa, colpisce anche la semplice detenzione delle infiorescenze destinate “ad uso umano”, indipendentemente dal loro contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), imponendo ai titolari dei numerosi esercizi commerciali di cannabis light dislocati sull’intero territorio nazionale di vendere e detenere unicamente i prodotti non colpiti dal divieto, come fertilizzanti e semi.

I Finanzieri di Forlì, dopo aver riscontrato la presenza di un enorme quantitativo di “infiorescenze di canapa” stoccato nel retrobottega del negozio oggetto del controllo, hanno proceduto a perquisirne tutti i locali, estendendo l’attività di ricerca anche ad altre due unità locali rientranti nella disponibilità del suo rappresentante legale, dislocate a Forlì e a Cesenatico.

Al termine dell’operazione, le Fiamme Gialle forlivesi hanno posto sotto sequestro oltre 250 chilogrammi di sostanza stupefacente per un valore commerciale di circa due milioni di euro, denunciando il socio e il rappresentante legale per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I due ora rischiano la reclusione da sei a venti anni e una multa da 26mila fino a 260mila euro.