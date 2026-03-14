Forlì, blitz contro l’immigrazione irregolare: 3 espulsioni per 5 anni

A Forlì una operazione della Polizia di Stato di contrasto all’immigrazione irregolare svolta in città negli ultimi giorni ha consentito di allontanare per almeno 5 anni dal territorio nazionale tre stranieri socialmente pericolosi, con precedenti per maltrattamenti, traffico di stupefacenti e violenza sessuale.

I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, dopo aver identificato numerosi stranieri durante i servizi di controllo del territorio ed allo scopo di prevenire ulteriori reati, hanno analizzato i profili di tre stranieri, anche conosciuti negli ambienti della microcriminalità cittadina.

Dopo l’accompagnamento alla frontiera aerea di Venezia di un pericoloso tunisino autore di gravi episodi di maltrattamenti verso la ex compagna, nel mirino sono entrati un cittadino albanese gravato da precedenti penali per reati di stupefacenti ed un senegalese.

In particolare il cittadino albanese, che alloggiava in un albergo della riviera, in passato era stato trovato dagli investigatori della Squadra Mobile con addosso diverse “palline” di cocaina pronte da spacciare nei pressi del Parco Urbano. I poliziotti lo hanno rintracciato nello stesso albergo ed avviato alle procedure espulsive.

L’altro cittadino senegalese, invece, dopo aver scontato una pena per tre violenze sessuali, di cui una a danno di una minore, è stato rintracciato all’atto della scarcerazione.

Per gli stranieri, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e allo scopo di prevenire altri reati, il Questore ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale, eseguita immediatamente dai poliziotti con accompagnamento in frontiera aerea. Non potranno entrare in Italia e nell’area Schengen almeno per i prossimi cinque anni.