Forlì, blitz antidroga in centro e a Vecchiazzano: tre denunce e sequestrato oltre un chilo di stupefacenti

Nei giorni scorsi, due distinte operazioni antidroga svolte dalla Polizia di Forlì: denunciati alla Procura della Repubblica tre spacciatori e recuperati oltre un chilo di stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina.

In centro

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini nell’ambito dell’intensificazione dei servizi volti al contrasto del traffico di stupefacenti nei principali luoghi di aggregazione cittadina, nel centro storico in particolare, il personale della Squadra Mobile ha proceduto al controllo di un uomo che era già una vecchia conoscenza degli investigatori della “narcotici”. Durante il blitz, all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno notato varie piante di marijuana in vaso dell’altezza di circa 30/40 cm ed un forte odore di cannabis. Nel corso della perquisizione sono state trovate, in vari ambienti, panetti di hashish ed altre piante di marijuana, per un peso totale di quasi un chilo kg. Tutta la sostanza è stata sequestrata e l’uomo dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio, esponendosi al rischio di una condanna fino a 5 anni di reclusione.

A Vecchiazzano

Invece, nel corso di un intervento svolto in zona di Vecchiazzano ed a seguito di numerose segnalazioni circa la possibile presenza di stupefacente all’interno di un’abitazione di una coppia in prossimità dell’Ospedale, gli agenti della narcotici hanno recuperato della cocaina e denunciato due giovani. Il pedinamento di un’autovettura è stato decisivo per il buon esito del servizio. Approfittando della sosta del veicolo in un’area di servizio, si procedeva al fermo ed al controllo del mezzo. Il giovane alla guida è stato subito trovato in possesso di un involucro di cocaina pronta per essere venduto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare altre sette “palline” di cocaina, custodite dalla compagna del giovane, oltre che a materiale per confezionamento e per la pesatura. Entrambi i ragazzi sono stati denunciati.