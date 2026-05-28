Forlì, Bipres in liquidazione, venerdì incontro in Regione per la cassa integrazione ai lavoratori di Portico

“La crisi della Bipres storica azienda metalmeccanica della Valle del Montone, con stabilimenti a Rocca San Casciano e Portico di Romagna, si avvia verso l’epilogo più amaro: decine di lavoratrici e lavoratori senza certezze, famiglie lasciate senza reddito e un territorio ancora una volta impoverito”. In una nota la Fiom Cgil non nasconde il suo sconforto per una situazione che “è precipitata con la liquidazione giudiziale. Oggi le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento di Rocca San Casciano restano sospesi, senza salario e senza contributi, mentre una parte dei dipendenti di Portico di Romagna continua a lavorare con orario ridotto, in una condizione di incertezza pesantissima. Per la Fiom, questa vicenda non è una fatalità. È il risultato di scelte precise, compiute nel corso degli anni da chi ha avuto la responsabilità della gestione aziendale. Le responsabilità del collasso di una delle realtà industriali più importanti della Valle del Montone hanno nomi e cognomi: Riccardo Ragazzini, Terenzio Servetti e Romano Monti”.