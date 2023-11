Forlì. Biliardo a scuola, piccoli campioni crescono

Ad un anno dal suo avvio, il progetto dedicato alla pratica del biliardo nelle scuole cresce ed oltre a vantare la formazione di ragazzi che si sono già distinti nel campionato nazionale studentesco, ora conta in città una sorta di “palestra” in cui i ragazzi possono allenarsi. La spaziosa e storica sala del bar President nel quartiere Ronco, che era stata chiusa poiché pesava negativamente sui bilancio del bar, è stata presa in mano dagli organizzatori che l’hanno riaperta gestendola in autonomia programmando qui gli allenamenti dei ragazzi. Sono i risultati ottenuti in appena un anno dall’avvio del progetto “Biliardo scuola”, iniziativa figlia della sinergia tra Comune e la Fibis, Federazione italiana biliardo sportivo. Un successo testimoniato anche dall’aumento degli istituti che hanno scelto di aderire al progetto che passano dai 4 dello scorso ai 5 di quest’anno che coinvolgerà complessivamente 360 studenti. Questi ultimi scopriranno l’arte delle boccette, specialità di biliardo all’italiana in cui non è previsto l’utilizzo della stecca ma le sfere vengono lanciate con le mani contro il pallino o contro le biglie stesse, per il realizzo di punti con l’abbattimento dei birilli. Un progetto nuovo per la città ma già consolidato a livello regionale. L’iniziativa ha già portato in città alla riapertura di una delle sale di riferimento in cui praticare questo sport. «Abbiamo riaperto il President - spiega Secondo Giunchedi, componente della Commissione nazionale biliardo e scuola - affinché non siano più i bilanci dei bar a decretare il futuro del biliardo mettendo la gestione di questo spazio in mano ad una associazione sportiva dilettantistica affinché, quella sala, abbia caratteristiche per auto gestirsi. Questa è un’altra strada che abbiamo aperto a Forlì». Proprio in questi spazi, i ragazzi si sono allenati lo scorso anno e i risultati non sono mancati. Alcuni studenti hanno, infatti, partecipato al campionato nazionale studentesco e l’hanno vinto. Tra chi si è distinto, Lorenzo Rossi ha vinto il singolo maschile mentre Karen Rosdo e Gabriele Salsi sono stati eletti campioni di coppia mista. «Forlì - aggiunge il consigliere federale, Loris De Cesari - è la città più conosciuta a livello nazionale del biliardo sportivo tanto che gli ultimi due titoli italiani a squadre sono entrambi forlivesi. Sono tradizioni secolari che si sono ridotte ad un numero limitato di partecipanti: noi andiamo nelle scuole con la speranza che i ragazzi si appassionino a questo sport». «E’ un progetto estremamente interessante - ha aggiunto il vicesindaco, Daniele Mezzacapo -, un modo alternativo alle classiche ore di studio per imparare diversi principi della matematica, fisica e algebra. Non è solo un gioco ma uno sport attraverso il quale si impara oltre a permettere ai giovani di socializzare».