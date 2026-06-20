Forlì, biblioteche comunali: via a un nuovo modello di gestione

Per il sistema delle biblioteche comunali di Forlì verrà introdotto un nuovo modello di gestione coordinata e integrata, così come già è avvenuto per il sistema museale e monumentale. Lo annuncia l’amministrazione comunale in una nota. “È questo l’obiettivo strategico - riferisce il Comune - che spiega il significato della delibera approvata, come sempre all’unanimità, dalla Giunta comunale il 17 giugno. Una delibera che prevede una gara per l’affidamento ad un unico operatore economico dei servizi di front office in tutte e cinque le biblioteche comunali. Si tratta dunque di assicurare in forma integrata il supporto alle attività di accoglienza, informazione e prestito librario a favore della Biblioteca Aurelio Saffi (Sezione Moderna e Ragazzi) di Palazzo Romagnoli e delle quattro Biblioteche decentrate P.P. Harris, Natura Rerum, Antonio Alberti e Magica. Il nuovo assetto di governance favorirà il miglioramento e il rafforzamento della rete bibliotecaria cittadina, consentendo, ad esempio, il prestito circolare tra le biblioteche con evidente beneficio per gli utenti in termini di accesso alla lettura. A muoversi, quindi, saranno i libri e non gli utenti i quali potranno ricevere quanto richiesto nella biblioteca più vicina senza doversi spostare. Anche gli acquisti di volumi saranno gestiti in un’ottica di sistema pur tenendo ben presenti le specificità delle singole biblioteche. La stessa visione unitaria varrà per l’informazione e la comunicazione sui servizi erogati. Secondo questa logica d’insieme, verrà programmata anche l’attività didattica e degli eventi”.

“Questo sistema – afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - oltre a garantire un miglioramento dei servizi produrrà un rafforzamento delle stesse sedi delle biblioteche decentrate, con l’obiettivo di consolidarle come presidi culturali e sociali dei quartieri”.

Il vicesindaco con delega anche alla cultura, aggiunge: “La pubblicazione di questo bando rappresenta un passaggio strategico per il sistema bibliotecario di Forlì, rendendolo ancora più prossimo alla popolazione. Le biblioteche cittadine sono luoghi di valore inestimabile, presidio di uguaglianza e democrazia garantendo a tutti, nessuno escluso, l’accesso a libri e altri strumenti di apprendimento; sono ambiti preziosi per le famiglie, la cultura, lo studio, la socializzazione, la partecipazione e l’incontro tra le generazioni. Con questa procedura, intendiamo continuare a garantire servizi qualificati, tutelare il patrimonio di competenze costruito negli anni e investire ancora in una rete culturale che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini”.

Nel corso dei dodici mesi dal primo giugno 2025 al 31 maggio 2026, alla Biblioteca Aurelio Saffi - BAS i prestiti totali sono stati circa 50.000, mentre nelle quattro decentrate nello stesso periodo si è arrivati a quasi 11.000 prestiti, per un totale di circa 61.000.