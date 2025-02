Forlì. Biblioteca Saffi: nel 2024 dati in prestito oltre 53mila libri

Sono prevalentemente donne e amano leggere testi di narrativa, romanzi rosa o thriller oppure pianificare viaggi futuri consultando le guide turistiche. È questo l’identikit del lettore medio che si rivolge alla biblioteca Saffi per prendere in prestito uno dei 300mila testi. «Nel 2024 – spiega Vincenzo Bongiorno, vicesindaco che ha tra le sue deleghe anche la cultura - sono stati dati in prestito dalla biblioteca Saffi e le sue decentrate circa 53.500 volumi, in linea con gli anni precedenti. A seguito dell’inizio della riqualificazione di Palazzo del Merenda, dal mese di agosto del 2024, la biblioteca Saffi si è trasferita provvisoriamente alla Paul Percy Harris presso il parco della Resistenza in attesa del trasferimento a breve a Palazzo Romagnoli. Ringrazio il nostro servizio biblioteche per l’egregio lavoro che sta svolgendo in questi mesi non facili dal punto di vista logistico, non avendo mai smesso di fornire un ottimo servizio». I forlivesi si confermano, dunque, buoni lettori: considerando infatti i circa 4mila utenti che hanno effettuato almeno un prestito nel 2024, vantano una media di circa 13 libri a testa all’anno.

«Per quanto riguarda gli adulti – prosegue il vicesindaco - generalmente si tratta di donne di fascia d’età medio alta e ragazzi tra i quali sono ben rappresentati i bambini di fascia d’età 0-6 ai quali è rivolto in particolare il programma “Nati per leggere” e i ragazzi della fascia d’età 11-14 anni. Curiamo molto la promozione della lettura nei bambini e nei giovani – sottolinea -, coinvolgendo le famiglie. La consideriamo un’azione di grandissima importanza». I mesi dove si effettua il maggior numero di prestiti sono quelli che precedono le vacanze estive e quelli che coincidono con le aperture scolastiche. Tra i servizi offerti dalla Saffi, continua a riscuotere molto apprezzamento il book box, servizio che permette di restituire in autonomia i volumi presi in prestito in qualunque momento della giornata. «Il book box essendo in un punto strategico della città, in corso della Repubblica, costituisce un servizio attivo 24 ore su 24 – sottolinea Bongiorno -. Colgo occasione per ricordare le varie attività di promozione della lettura che la biblioteca ha svolto nel 2024 e che si intende mantenere e implementare quali, ad esempio, la rassegna “Storie di Forlì” con presentazioni di libri su vicende locali o di autori del nostro territorio, il Gruppo di lettura, il Premio annuale di miglior lettore adulti e bambini, “Nati per leggere”.