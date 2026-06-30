Forlì, Biblioteca Saffi, gli orari estivi: porte aperte nel primo week-end di ogni mese

Forlì
  • 30 giugno 2026
Forlì, Biblioteca Saffi, gli orari estivi: porte aperte nel primo week-end di ogni mese

A Forlì con l’arrivo del gran caldo cambiano le abitudini ma non si ferma la cultura. A partire da domani, mercoledì 1 luglio, la Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” di Palazzo Romagnoli rimodulerà i propri orari di apertura al pubblico per il periodo estivo, che resterà in vigore fino al prossimo 31 agosto.

La novità principale pensata per i cittadini e per chi resta in città è la conferma delle aperture straordinarie nei fine settimana. Ogni primo weekend del mese, infatti, la struttura di via Albicini aprirà le porte anche di sabato pomeriggio e di domenica. Un’occasione per usufruire dei servizi di prestito, ma anche per godersi le sale studio e di lettura fresche grazie all’impianto di aria condizionata, leggendo un libro, un fumetto o un catalogo d’arte al riparo dalla canicola. I fine settimana interessati saranno quelli del 4-5 luglio e dell’1-2 agosto.

I nuovi orari in vigore dal 1° luglio al 31 agosto

Lunedì: chiuso al pubblico

Martedì: dalle 8.30 alle 19.00

Mercoledì: dalle 8.30 alle 13.30

Giovedì: dalle 8.30 alle 19.00

Venerdì: dalle 8.30 alle 13.30

Sabato: dalle 8.30 alle 13.30 (eccetto i primi weekend del mese)

Le aperture nel primo weekend del mese (4-5 luglio e 1-2 agosto)

Sabato: orario continuato dalle 8.30 alle 19.00

Domenica: apertura pomeridiana dalle 14.00 alle 19.00

Servizi digitali sempre attivi

Per chi preferisce leggere sotto l’ombrellone o fuori città, resta attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la Biblioteca digitale Saffi (tramite la piattaforma MLOL all’indirizzo forli.medialibrary.it). Il servizio consente di scaricare gratuitamente fino a 10 ebook mensili e 4 audiolibri, oltre all’accesso in streaming a 4 film al mese. Sempre disponibile anche il catalogo della Rete di Romagna e San Marino attraverso il portale Scoprirete.

Contatti e info: Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Saffi al numero 0543.712615, scrivere a biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it o consultare il sito www.scopriforli.it.

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