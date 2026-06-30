Forlì, Biblioteca Saffi, gli orari estivi: porte aperte nel primo week-end di ogni mese

A Forlì con l’arrivo del gran caldo cambiano le abitudini ma non si ferma la cultura. A partire da domani, mercoledì 1 luglio, la Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” di Palazzo Romagnoli rimodulerà i propri orari di apertura al pubblico per il periodo estivo, che resterà in vigore fino al prossimo 31 agosto.

La novità principale pensata per i cittadini e per chi resta in città è la conferma delle aperture straordinarie nei fine settimana. Ogni primo weekend del mese, infatti, la struttura di via Albicini aprirà le porte anche di sabato pomeriggio e di domenica. Un’occasione per usufruire dei servizi di prestito, ma anche per godersi le sale studio e di lettura fresche grazie all’impianto di aria condizionata, leggendo un libro, un fumetto o un catalogo d’arte al riparo dalla canicola. I fine settimana interessati saranno quelli del 4-5 luglio e dell’1-2 agosto.