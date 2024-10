Forlì, biblioteca intitolata a Silver Sirotti all’Itis FOTOGALLERY

E’ intitolata a Silver Sirotti la restaurata biblioteca dell’Istituto tecnico industriale “Marconi” di Forlì. Proprio ieri, infatti, è stata svelata la targa alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e di Franco Sirotti, fratello del ferroviere eroe e medaglia d’oro al valore civile che in servizio il 4 agosto 1974 perse la vita nell’attentato al treno Italicus nel tentativo di salvare i passeggeri. Quest’anno, in occasione del 50° anniversario della strage sono state organizzate diverse iniziative , recentemente sono stati svelati anche alcuni murales realizzati dai bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo 7. La comunità scolastica dell’Itis Marconi, invece, non ha avuto dubbi sul fatto di intitolare a Sirotti la biblioteca. Non un riconoscimento a caso, il ferroviere infatti si è diplomato nel 1968 proprio nell’istituto di viale della Libertà. Nella mattinata di ieri, inoltre, gli studenti hanno partecipato ad un incontro con Domenico Guzzo su: “La violenza politica nell’Italia degli anni Settanta”. Nell’atrio della scuola, infine, è stata allestita la mostro che racconta degli anni di piombo.