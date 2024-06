Forlì, bevono alcolici e bivaccano sui marciapiedi: 4 multe

Controlli antidroga, antibivacco e sicurezza urbana e multa a 4 persone che bevevano alcolici sul marciapiede. Giovedì sera una seria di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Forlì per scoraggiare ed allontanare quei soggetti che talvolta, come da segnalazioni ricevute, si divertono a disturbare i viaggiatori in transito, nonché gli stessi tassisti nell’esecuzione del loro lavoro, anche se non risultano essere stati commessi gravi reati, ma che tuttavia, non ha evitato l’intervento delle autorità preposte.

L’azione di prevenzione e controllo, messa in campo dagli uomini dell’Arma, ha visto l’impiego di ben 5 pattuglie e di personale in abiti civili coordinati dal comandante della compagnia.

L’attività, è stata focalizzata nell’area della stazione ferroviaria dove sono stati controllati gruppetti di ragazzi che sono soliti intrattenersi nei pressi del capolinea dei bus, che trovano divertimento nel disturbare i viaggiatori in transito.

L’attenzione è stata spostata poi anche in zona “Portici” e nei parcheggi sotterranei, zona San Domenico e non per ultimo al centro storico cittadino, in particolare nell’area di Corso Mazzini/Piazza Saffi, recente teatro di liti efferate, con feriti e pattuglie intervenute in loco per sedarle.

Tale attività, eseguita nel più ampio “progetto di sicurezza” voluto dalla Prefettura di Forlì-Cesena, ha consentito di procedere all’identificazione di circa 50 persone nelle aree cittadine oggetto di ripetute segnalazioni.

Tra questi due cittadini stranieri sono stati trovati non in regola con il permesso di soggiorno ed invitati a presentarsi presso la locale Questura, così come previsto dalla normativa vigente sull’immigrazione.

Particolare attenzione è stata rivolta verso la Piazza Saffi e vie limitrofe dove sono state elevate ben 4 sanzioni antibivacco, a carico di altrettante persone che sono solite consumare bevande ed alcolici seduti sui marciapiedi del centro storico.