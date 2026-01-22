Forlì, “Benito. Le rose e le spine”: Alessandra Mussolini presenta il suo libro alla Mondadori sabato 24 gennaio

La Libreria Mondadori Bookstore del MEGA Forlì ospiterà sabato 24 gennaio alle ore 17.30 Alessandra Mussolini per il firmacopie dedicato al suo nuovo libro “Benito. Le rose e le spine”, edito da Piemme.

Alessandra Mussolini, figura conosciuta dal grande pubblico per una carriera che ha attraversato televisione, impegno pubblico e attività politica, negli ultimi anni ha affiancato alla sua presenza mediatica un percorso editoriale più personale. Il volume, pubblicato a settembre 2025, si concentra in particolare sulla figura di Rachele Guidi, moglie di Benito Mussolini e nonna dell’autrice. Attraverso documenti familiari, testimonianze e un manoscritto inedito ritrovato da un parente, Alessandra Mussolini ricostruisce una storia privata che si intreccia con la grande storia del Novecento. Il libro restituisce un ritratto più complesso e personale di Rachele, lontano dall’immagine tradizionale di donna silenziosa e remissiva, mettendone in luce carattere, fragilità, scelte e contraddizioni.

Ambientato tra la Romagna contadina di fine Ottocento e gli anni più intensi della vita pubblica di Mussolini, il racconto segue l’evoluzione del rapporto tra Rachele e Benito, fatto di legami profondi, distanze, tradimenti e riavvicinamenti.