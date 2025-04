Forlì, benemerenze del Coni per Rossi, Vitaliani, Bombacci e Fabbri

Tra i premiati dal CONI mercoledì pomeriggio nell’aula Magna di Santa Lucia a Bologna, alla presenza del Presidente nazionale, Giovanni Malagò, c’erano anche 2 dirigenti e 2 allenatori forlivesi.

La cerimonia di consegna delle benemerenze sportive nazionali per l’anno 2023 ha infatti riconosciuto la meritoria e continuata azione nel campo della promozione sportiva dei dirigenti Giovanni Bombacci e Nevio Fabbri, premiati con la Stella d’argento e i risultati prestigiosi conseguiti grazie ai loro atleti dai due tecnici, Milva Rossi e Patrizia Vitaliani, insignite della Palma di bronzo.

In totale, nel corso della manifestazione sono stati premiati 41 dirigenti, 21 società sportive e 13 allenatori.

Per l’Amministrazione comunale era presente l’Assessore con delega allo sport, Kevin Bravi.

“Ancora una volta - dichiara Bravi - il territorio di Forlì spicca per numero di riconoscimenti, vitalità e offerta del movimento sportivo. Nei nostri impianti crescono e si specializzano atleti di fama internazionale, allenati da tecnici prestigiosi che oltre a trasmettere la passione e l’impegno per la pratica sportiva, sono testimonial di imprese epiche e vittorie straordinarie. Come Amministrazione, continueremo a investire in strutture all’avanguardia, sempre più moderne ed efficienti, e a promuovere e sostenere ogni disciplina, dentro e fuori dalle palestre, dalle piscine e dai campi di gara.”

Milva Rossi è Vicepresidente CONI Emilia Romagna, rappresentante allenatori Softball Club Forlì, e referente nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) per il Trofeo CONI.

Giovanni Bombacci è Presidente e fondatore del Softball Club Forlì, il club italiano più titolato a livello europeo con 18 presenze nelle Coppe Europee negli ultimi 21 anni.

Patrizia Vitaliani è tecnico allenatore del Softball Forlì. Già allenatrice delle giovanili le scorse stagioni, Vitaliani come giocatrice e sempre con addosso la maglia del Softball Forlì è scesa in campo dal 1979 al 2000, vincendo due Coppe Campioni, una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. Ha inoltre militato in nazionale agli Europei di Praga nel 1997 e ai Mondiali in Giappone nel 1998.

Nevio Fabbri è stato dal 2009 al 2021 alla presidenza del Comitato Regionale FIHP ora FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) Emilia Romagna. Responsabile della gestione dei pattinodromi comunali e skate park di Forlì.