Un tappeto rosso lungo cinquanta metri per rompere il silenzio, trasformando uno spazio quotidiano di incontro e passaggio in un palcoscenico di impegno civile, arte e memoria. È questo il cuore di “Battiti fuori dal silenzio”, l’evento in programma oggi, a partire dalle 16, al centro commerciale “Puntadiferro”. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Forlì-Assessorato alle Pari Opportunità, nasce per celebrare e dare voce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne attraverso un linguaggio capace di unire estetica, emozione e responsabilità collettiva.

Le installazioni

Il progetto si inserisce nel solco di “Prosceni urbani”, il format ideato dalla scenografa Roberta Pontrandolfo e sperimentato con successo nel 2025 come progetto d’esame finale all’interno del corso accademico di fashion design curato dalla docente Caterina Gentile. L’obiettivo è portare la riflessione sociale fuori dai luoghi istituzionali, immergendola nella vitalità della galleria commerciale per trasformare il pubblico da semplice spettatore a protagonista attivo. Il fulcro visivo dell’allestimento sarà un’imponente passerella espositiva di cinquanta metri, pensata come simbolo di forza, dignità e riscatto femminile. Lungo questo percorso prenderanno vita otto installazioni di fashion design concettuale, firmate da nove creativi: Twins Heart (Adele e Vittoria Spadini), Chiara Bertuccioli, Viola De Pasquale, Monica Greppi, Laura Merighi, Federica Righetti, oltre alle stesse Roberta Pontrandolfo e Caterina Gentile. A fare da filo conduttore e fonte d’ispirazione per gli abiti-scultura è una figura cardine della storia locale e del Rinascimento italiano: Caterina Sforza, la celebre “Tigre di Forlì”, emblema di fierezza, determinazione e resistenza contro ogni sopraffazione.

Le performance

Ma “Battiti fuori dal silenzio” non si limiterà all’esposizione statica. Alle 16 la galleria si animerà con una performance live e un flash mob ad alto impatto emotivo, guidati da Sofia Silvestri, Roberta Pontrandolfo, Raffaella Albertazzi, Gisell Diaz e dalla giovane Ginevra Costigliola. L’azione scenica sarà accompagnata dalla colonna sonora originale composta per l’occasione dal musicista Filippo Tirincanti, in un dialogo costante tra movimento, ritmo cardiaco e musica. A completare l’esperienza immersiva contribuirà l’apparato visivo e multimediale, con la locandina ufficiale firmata da Pontrandolfo, i contributi video per totem e monitor realizzati da Chiara Bertuccioli e l’apparato grafico curato da Roberto Russo_Sacred Renaissance.

Il pubblico protagonista

Ciò che rende l’appuntamento particolarmente significativo è la sua vocazione partecipativa. I visitatori del “Puntadiferro” saranno infatti invitati a lasciare una traccia tangibile del proprio passaggio: sarà possibile scrivere parole di rispetto su stoffa, indossare una spilla antiviolenza o affidare alle installazioni un pensiero e un segno grafico di solidarietà. Un modo diretto per ribadire che il silenzio, spesso complice dell’isolamento, può essere spezzato solo attraverso una pulsazione condivisa.

Solidarietà