Un tappeto rosso lungo cinquanta metri per rompere il silenzio, trasformando uno spazio quotidiano di incontro e passaggio in un palcoscenico di impegno civile, arte e memoria. È questo il cuore di “Battiti fuori dal silenzio”, l’evento in programma oggi, a partire dalle 16, al centro commerciale “Puntadiferro”. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Forlì-Assessorato alle Pari Opportunità, nasce per celebrare e dare voce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne attraverso un linguaggio capace di unire estetica, emozione e responsabilità collettiva.