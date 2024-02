Forlì, “basta morti sul lavoro”: il flash mob in Piazza Ordelaffi

Un flash mob oggi in Piazza Ordelaffi a Forlì per dire basta alle morti sul lavoro. “La mobilitazione di oggi - scrivono Cgil e Uil Forlì-Cesena in una nota - e l’adesione allo sciopero nelle ultime due ore del turno per operai edili e metalmeccanici ancora in corso, sta dando esiti importanti, che mostrano la necessità di risposte urgenti per fermare la strage nei luoghi di lavoro. Il flash mob che ha visto l’istallazione in Piazza Ordelaffi di sagome e caschi con la scritta “Basta Morti sul Lavoro” ha voluto dare la dimensione reale che stiamo vivendo, ricordando così le 13 vittime che anche nella nostra provincia nel 2023 non hanno più fatto ritorno a casa. Al termine del flash mob abbiamo incontrato la dottoressa Longhi Vicario del Prefetto , che ringraziamo per la disponibilità, e a lei abbiamo consegnato le nostre richieste che saranno trasmesse al Governo. Dopo i fatti di Firenze, politici e istituzioni hanno detto parole di cordoglio come accade sempre in queste circostanze ma questo non basta; siamo solo al secondo mese dell’anno e il numero dei morti sul lavoro in Italia è già arrivato a 145 vittime.

Ogni singola tragedia è la tragedia di tutte e tutti. Ogni morte sul lavoro è un fallimento per la nostra società, dobbiamo farci rispettare e per questa ragione la mobilitazione non si ferma. Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno mobiliato lavoratori e lavoratrici dei cantieri e delle fabbriche metalmeccaniche per dare un forte segnale a seguito dell’ennesima strage sul lavoro a loro si sono aggiunte le categorie dei precari NidiL CGIL e UILTEMP e altre realtà produttive hanno svolto iniziative di solidarietà su un tema riguarda tutti i settori perché si muore nei cantieri, nelle fabbriche, nel settore agricolo, logistico, nel commercio, e non solo”.