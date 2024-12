Forlì, bando della Fondazione: doppia finestra, ecco come aderire

Doppia finestra per il bando annuale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì destinato alle proposte progettuali spontanee di enti e associazioni del territorio. Con il triplice obiettivo di garantire la massima trasparenza nel processo di valutazione, assicurare una maggiore flessibilità temporale e favorire la collaborazione e la creazione di reti tra i richiedenti, sono due le finestre per la presentazione delle domande. La prima va dalle 9 di mercoledì 1 gennaio 2025 alle 13 di venerdì 28 marzo; la seconda dalle 9 di martedì 1 aprile alle 13 di venerdì 27 giugno. Come precisa l’ente, “non tutti i settori, e non tutte le tipologie di intervento, sono previsti nel bando annuale perché alcuni obiettivi o tematiche sono oggetto di Bandi specifici o di progettazioni coordinate con attori sociali del territorio. Le giovani generazioni e il volontariato continuano a rappresentare due temi su cui la Fondazione “auspica che gli enti possano riflettere ed elaborare proposte progettuali incisive ed innovative, in tutti i settori di attività”. Così da “alimentare la cultura del dono e dotarla di nuova linfa”. Sono destinatari del bando i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore, le cooperative e le imprese sociali, le cooperative attive nei settori dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero e altri soggetti privati senza scopo di lucro, costituiti da almeno due anni, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione. Il bando privilegerà i soggetti aventi sede nel territorio di intervento della Fondazione e le proposte progettuali realizzate nel medesimo ambito.

L’istruttoria sarà effettuata dopo la chiusura delle rispettive sessioni e non saranno ammesse alla valutazione iniziative riconducibili a bandi già pubblicati o di prossima pubblicazione; proposte progettuali già presentate ad altri bandi e che non hanno avuto riscontro positivo; le richieste per cui l’importo del contributo richiesto alla Fondazione risulti pari alla previsione complessiva di spesa.

