Forlì, bando del Comune per incentivare l’apertura di nuove attività in centro

Il Comune, per rilanciare il centro storico, sta valutando la possibilità di pubblicare un bando per incentivare l’apertura di nuove attività nel cuore pulsante della città. In sostanza, l’Amministrazione comunale è al lavoro con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale e rivitalizzare una zona che, negli ultimi anni, ha visto abbassare sempre più saracinesche.

La conferma è arrivata nel corso dell’ultimo consiglio comunale. In particolare la consigliera Pd, Flavia Cattani, attraverso un’interrogazione ha chiesto conto delle intenzioni dell’Amministrazione alla luce del fatto che «recentemente ha chiuso i battenti la pizzeria all’interno di Palazzo Talenti Framonti» e sottolineando che «negli ultimi anni si è assistito ad un continuo turn over di attività nel centro storico»

