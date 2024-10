Forlì, bando amianto: 18 beneficiari del contributo di smaltimento

A Forlì sono 18 i beneficiari del contributo comunale per la rimozione e lo smaltimento di amianto da fabbricati ed edifici ad uso produttivo, commerciale, terziario e agricolo. L’importo varia da un massimo di 5mila euro a un minimo di mille euro. Il bando del Comune di Forlì, pubblicato nel novembre 2023, impegnava 80 mila euro a fondo perduto per riqualificare i luoghi di lavoro, metterli in sicurezza, tutelare la salute pubblica e la qualità dell’ambiente dal rischio amianto. “Questa graduatoria ha un duplice valore - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - da un lato testimonia l’apprezzamento da parte delle associazioni di categoria e delle piccole medie imprese del territorio verso un bando mai pubblicato prima a Forlì. Dall’altro, il numero delle richieste pervenute al 31 dicembre 2023, ci spinge a ragionare per l’attivazione di un nuovo avviso per l’anno 2024.”