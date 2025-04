Forlì, bandiere a lutto in Municipio per la scomparsa di Papa Francesco. Zattini: “Punto di riferimento in Italia e nel mondo”

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha espresso il cordoglio della città per la scomparsa di Papa Francesco: “La città di Forlì piange la scomparsa di Papa Francesco. Punto di riferimento in Italia e nel mondo, con il suo magistero fondato sul dialogo, sulla fratellanza e sul rispetto, ha testimoniato attraverso opere, riflessioni, pensiero ed esempio la volontà di costruire un mondo di Pace. Nei messaggi e negli appelli inviati a coloro che ricoprono ruoli di pubblica responsabilità nelle istituzioni, Papa Francesco ha costantemente ribadito con tenacia l’importanza di donarsi completamente all’opera del servizio al prossimo, con senso di giustizia e attenzione al valore dell’uguaglianza. Ha richiamato l’attenzione al rispetto del creato, dell’ambiente, delle relazioni. A nome della comunità forlivese rappresento i sentimenti di riconoscenza, stima e affetto a Papa Francesco, stringendo in un fraterno abbraccio il Vescovo Livio, la Chiesa del territorio in tutte le sue componenti religiose e laiche, l’intero corpo cittadino. In segno di condivisione di questi sentimenti abbiamo posto a lutto le bandiere del Municipio, nella consapevolezza che con la salita alla Casa del Padre, Papa Francesco rimarrà per sempre quale stella polare nei nostri cuori e nelle nostre vite”.