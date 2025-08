Forlì. Banda di giovani teppisti ancora in azione a Vecchiazzano

Ennesimo episodio di teppismo a Vecchiazzano che ha visto nuovamente protagonisti una banda di minori. Qualche notte fa, i giovani hanno preso di mira il polisportivo del quartiere in via Pigafetta. Approfittando dell’oscurità, i ragazzi hanno danneggiato le attrezzature all’interno della struttura creando un grande caos. L’intervento tempestivo di un residente, che ha chiamato la polizia, ha probabilmente impedito che il danno fosse ancora maggiore ma la banda, complice il buio, è riuscita a dileguarsi prima che le forze dell’ordine potessero identificarli.

Non solo atti di vandalismo: molti residenti lamentano che durante la notte, in via Castel Latino nei pressi del forno, gruppi di minori si riuniscono gridando e correndo avanti e indietro per la via in sella ai motorini disturbando fino a notte inoltrata.

Le segnalazioni tra i residenti si susseguono ma vedono protagonisti sempre lo stesso gruppo di minori che, con fare arrogante, entra nei negozi del centro commerciale di via del Cavone prendendo in giro le commesse, rispondendo con maleducazione e lasciando rifiuti e avanzi di cibo ovunque. Più volte hanno poi svuotato gli estintori del centro sportivo di via Pigafetta per puro divertimento la settimana scorsa, verso le 2 di notte, hanno scassinato la casina dell’acqua di via Magellano per rubare i soldi.

Quelli che si sono verificati a Vecchiazzano non sono certo episodi isolati. Negli ultimi mesi, diversi quartieri cittadini sono stati teatro di episodi di teppismo che preoccupano residenti e commercianti. Comportamenti messi a segno sempre da giovanissimi che probabilmente si sentono impuniti per via della minore età.

Il 24 luglio scorso, nel quartiere Cava, due giovani avevano forzato la porta di ingresso del Conad che si affaccia su piazzale Pier Luigi Giovagnoli, per raggiungere le casse ma riuscendo a rubare solo qualche dolce. Insomma, gli episodi messi in atto da bande di giovani sono frequenti e non sembrano diminuire.