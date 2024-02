Forlì, Balloon Express non chiude: via alla nuova gestione

Dopo la pubblicazione della notizia sull’intenzione della titolare di lasciare per motivi familiari, in diversi hanno contattato la proprietà per valutare il subentro nella gestione del noto negozio in Galleria Vittoria di Corso della Repubblica. La scelta è caduta su Giacomo Asioli, conosciuto a Forlì per l’attività di riparazione stampanti, e sulla sua attuale dipendente Elena Giorgini.

“Mi sarebbe dispiaciuto veder morire un progetto - dichiara Claudia Sala - che con Elisabetta Biagi ci siamo inventate ormai 13 anni fa e che ci ha dato tante soddisfazioni. Sono certa che i nuovi titolari, assieme ad Elisabetta che resterà nel negozio come collaboratrice”, prosegue la Sala, “sapranno anche apportare qualche cambiamento e ulteriori novità nello shop”. I subentranti lasceranno a breve l’attuale attività, il negozio Tecnoprint di Viale Matteotti, per gettarsi nella nuova avventura.