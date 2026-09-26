Forlì. Azione Cattolica, più di 1.400 iscritti

Forlì
Il presidente diocesano, Fabrizio Ponti
Il presidente diocesano, Fabrizio Ponti

Sarà presente anche il vescovo mons. Livio Corazza alla giornata di inizio anno dell’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro, in programma oggi presso la parrocchia di Villanova. All’accoglienza dei partecipanti, prevista per le 15, seguirà la presentazione di attività e priorità del nuovo anno associativo. Alle 16.30 sarà la volta degli approfondimenti, con gli iscritti suddivisi per settori e presidenti parrocchiali, fino al momento delle “Esperienze Associative” che saranno accompagnate dall’icona biblica di quest’anno, dedicata alla “Parola”. Alle 19.30 seguirà un salotto conviviale con cena condivisa. L’Ac di Forlì-Bertinoro arriva al ritrovo di inizio anno con numeri eloquenti: presente in 30 comunità parrocchiali, vanta 1.433 iscritti, suddivisi in adulti, giovani, giovanissimi e ragazzi. Per gli amanti delle statistiche, gli adulti (dai 31 anni in su) sono 490, seguiti da 212 giovani (da 19 a 30 anni), 160 giovanissimi (da 15 a 18 anni) e 571 bambini e ragazzi, di cui 307 da 0 a 11 anni e 264 da 12 a 14 anni. Le associazioni territoriali di base sono 19, di cui 7 interparrocchiali e 12 parrocchiali. «L’anno associativo che sta iniziando - comunica il presidente diocesano Fabrizio Ponti - è funzionale alle assemblee per il rinnovo cariche che saranno convocate a breve: entro dicembre 2026 quelle parrocchiali, febbraio 2027 per quelle diocesane, aprile 2027 per le responsabilità regionali e nazionali». Altro punto in evidenza per il nuovo anno riguarda i 160 anni dell’associazione: “L’Azione Cattolica - ricorda Ponti - è nata nel 1867 dall’intuizione di Mario Fani e Giovanni Acquaderni (originario di Castel San Pietro, n.d.r.)». La prima “Società della Gioventù Cattolica” era una aggregazione di laici tesa a difendere e rinvigorire la fede con l’impegno nella chiesa e nella società. Il riconoscimento ufficiale di papa Pio IX risale al 2 maggio 1868. La “rifondazione cattolica”, che ha consentito la rinascita dell’Ac, è del 1969. Nonostante la valenza prettamente ecclesiale, per buona parte del ‘900 l’associazione ha fatto anche politica, ponendosi spesso a baluardo della democrazia. Gli statisti Giovanni Bachelet e Aldo Moro, caduti sotto i colpi del terrorismo eversivo, sono frutti preziosi del clima democratico-partecipativo che si è sempre respirato in casa Ac. Se l’ambito statutario d’impegno è la parrocchia, il momento privilegiato d’incontro rimane l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, con la veglia dell’adesione e del tesseramento.

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